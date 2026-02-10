Nación dictó la conciliación obligatoria y se levantó el paro de colectivos anunciado para este miércoles La medida fue solicitada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros luego de que la UTA anunciara acciones directas que podrían afectar la prestación del servicio. La intervención busca garantizar el funcionamiento normal del transporte mientras avanzan las negociaciones.

El gobierno nacional dictó este martes por la tarde la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en el marco del conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), por lo que el paro que había sido lanzado para este miércoles quedó sin efecto y los colectivos circularán con normalidad.

A través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, el Ejecutivo intervino en el conflicto entre la UTA y Fatap para garantizar la normalidad del servicio de transporte.

La resolución dispuso “un período de conciliación obligatoria por 15 días”, que comenzará a regir “a partir de las 0:00 horas del 11 de febrero de 2026”.

En ese marco, se intimó a la UTA “a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”, mientras que “se ordenó a las empresas nucleadas en Fatap abstenerse de tomar cualquier tipo de represalia contra los trabajadores durante este período”.

El objetivo primordial de esta medida es garantizar la paz social y proteger el interés general de la comunidad mientras las partes intentan llegar a un acuerdo, explica la resolución. En tanto, ambas organizaciones fueron convocadas a una audiencia virtual para el próximo 19 de febrero a las 14.30 para evaluar el avance de las negociaciones.