El gobierno nacional dictó este martes por la tarde la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en el marco del conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), por lo que el paro que había sido lanzado para este miércoles quedó sin efecto y los colectivos circularán con normalidad.
A través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, el Ejecutivo intervino en el conflicto entre la UTA y Fatap para garantizar la normalidad del servicio de transporte.
La resolución dispuso “un período de conciliación obligatoria por 15 días”, que comenzará a regir “a partir de las 0:00 horas del 11 de febrero de 2026”.
En ese marco, se intimó a la UTA “a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”, mientras que “se ordenó a las empresas nucleadas en Fatap abstenerse de tomar cualquier tipo de represalia contra los trabajadores durante este período”.
El objetivo primordial de esta medida es garantizar la paz social y proteger el interés general de la comunidad mientras las partes intentan llegar a un acuerdo, explica la resolución. En tanto, ambas organizaciones fueron convocadas a una audiencia virtual para el próximo 19 de febrero a las 14.30 para evaluar el avance de las negociaciones.