Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso y Adorni le dejó un mensaje La periodista realizó una protesta simbólica mientras el Senado debatía la reforma laboral impulsada por el Gobierno y el vocero presidencia compartió las imágenes en su cuenta de X

Este miércoles, la periodista Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que contempla la derogación del Estatuto del Periodista. Al ver la imágenes, Manuel Adorni escribió un mensaje en X.

Mientras la comunicadora posaba atada de pies y manos con cadenas, los legisladores comenzaban con el debate sobre el paquete de modificaciones laborales. Fue entonces que, al viralizarse la pérformance de Pazos, el vocero presidencial se hizo eco. “El nivel de delirio es astronómico”, escribió Adorni en un tweet junto al video.

Más tarde, Pazós respondió. “Algunos tenemos que poner el cuerpo”, apuntó junto a la captura del tuir del funcionario y donde ella misma ya había retrucado: “El amor vence al odio. Yo también te quiero”. Y en modo de ironía, sumó un “continuará” ya que Adorni cierra cada intevención con la palabra “Fin”.