Ofrecen una millonaria recompensa para encontrar al hombre que mató al policía federal tucumano El ministerio de Seguridad nacional dispuso 20 millones de pesos para quien pueda brindar datos sobre Eduardo Muñoz, principal sospechoso de haber efectuado los tiros fatales el 11 de junio último, cuando el agente del Plan Bandera Rodolfo Manfredi y su compañero, que también resultó herido, intentaban hacer un arresto por venta de drogas

El ministerio de Seguridad nacional dispuso una millonaria recompensa para quienes brinden información sobre el principal sospechoso del crimen del policía federal Rodolfo Manfredi, quien la semana pasada fue baleado en Villa Banana cuando patrullaba la zona en el marco del Plan Bandera. En el mismo hecho, resultó herido su compañero, aún internado en el hospital Italiano, aunque con buena evolución.

A solicitud de la Oficina de Narcocriminalidad, el Ministerio que conduce Alejandra Monteoliva dispuso en la resolución 543/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, 20 millones de pesos a quienes brinden datos útiles que permitan la captura de Eduardo Rodolfo Muñoz.

Muñoz es sospechado de haber disparado los tiros fatales el 11 de junio, cuando, de acuerdo a una de las hipótesis más sólidas de la investigación, los agentes, de escasa experiencia en el territorio, fueron de civil a simular una compra de droga para sumar detenciones, pero fueron reconocidos y terminaron baleados.

Por el caso –que lleva adelante el fiscal federal Matías Scilabra con colaboración del Ministerio Público de la Acusación santafesino– ya hay dos detenidos Luis Miguel Muñoz (42) y Mario Ezequiel “Costra” Peralta (25), a quienes el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz les dictó prisión preventiva por el plazo de un año.

MIRA TAMBIÉN Manuel Adorni presentará su informe de gestión el 2 de Julio en el Senado

Miguel Muñoz es hermano de Eduardo Muñoz, sobre quien pesa la oferta de recompensa. Los hermanos están acusados de haber sido quienes dispararon y Peralta de haber robado la pistola y el celular de Manfredi, cuyos restos fueron despedidos en su Tucumán natal.