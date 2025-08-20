Ordenaron la detención de Ariel García Furfaro y otros implicados de HLB Pharma

La Justicia Federal ordenó la detención de Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo y principal señalado en la causa por la distribución del fentanilo contaminado que provocó casi 100 muertes en hospitales de todo el país.El pedido de detención fue dispuesto este miércoles por el juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de una causa que investiga a 24 personas por presuntas irregularidades en la producción y distribución del analgésico, cuyos lotes 31.202 y 31.244 contenían bacterias como klebsiella pneumoniae y ralstonia pickettii.En ese marco, se dio curso a un operativo con 10 allanamientos simultáneos con órdenes de detención de Furfaro y sus hermanos, Diego y Damián García Furfaro, quienes comparten el control operativo de las compañías. También se ordenó la detención de su madre, Nilda Furfaro, que figura como accionista y vicepresidenta de HLB.Los procedimientos, llevados a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), alcanzaron a la cúpula directiva de los laboratorios. Fueron incluidos en las órdenes de detención Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios, y los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, así como el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.
La Justicia también ordenó medidas contra los accionistas y autoridades formales de Laboratorios Ramallo: el presidente Horacio Tallarico y quien figura como director suplente, Rodolfo Labrusciano.
“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich en su cuenta de X, en donde posteó fotos de algunos de los detenidos.
La decisión judicial se tomó tras un informe clave del Cuerpo Médico Forense, difundido este martes, que confirmó que las ampollas del fentanilo fabricado por HLB contribuyeron directamente a complicaciones clínicas y fallecimientos.