Ordenaron la detención de Ariel García Furfaro y otros implicados de HLB Pharma

La Justicia también ordenó medidas contra los accionistas y autoridades formales de Laboratorios Ramallo: el presidente Horacio Tallarico y quien figura como director suplente, Rodolfo Labrusciano.

“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich en su cuenta de X, en donde posteó fotos de algunos de los detenidos.

La decisión judicial se tomó tras un informe clave del Cuerpo Médico Forense, difundido este martes, que confirmó que las ampollas del fentanilo fabricado por HLB contribuyeron directamente a complicaciones clínicas y fallecimientos.