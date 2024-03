“¿Otro más? Uh…”: dos alumnos se desmayaron mientras Milei daba su discurso en el colegio Copello Esa fue la reacción del Presidente cuando advirtió que un escolta se desmayó en su excolegio de la infancia; luego de que una joven cayera desplomada. Las descompensaciones se dieron en medio de las palabras compartidas por Milei a lo largo de una hora.

Dos alumnos se desmayaron este miércoles en el Colegio Cardenal Copello mientras el presidente Javier Milei daba un discurso que se extendió por más de una hora. “¿Otro más? Uh…”, dijo sorprendido el mandatario ante la segunda descompensación y bromeó al respecto: “Mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”, lanzó.

El presidente Javier Milei participó esta mañana de la ceremonia de inauguración del ciclo lectivo del Colegio Cardenal Copello, en el barrio de Villa Devoto de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Estado entregó la Bandera Nacional al nuevo abanderado con sus escoltas, y luego recibieron la Distinción Menesiana la “Cruz del Dios Solo”.

También participaron del acto la rectora y directora general de la institución, Daniela Ezcurdia, y el hermano superior de la Comunidad del Colegio, Arturo Piana, además de ex compañeros del Presidente.

En medio del discurso que brindó Milei ocurrió algo sorprendente: dos alumnos presentes se desmayaron. “¿Otro más? Uh…”, dijo sorprendido el mandatario cuando se desplomó el segundo estudiante, que estaba como escolta de la bandera papal a su izquierda. “Y sí, los nombro y son infalibles”, bromeó el libertario en referencia a que segundos antes había mencionado a los socialistas. “Juro que no los nombro más”, agregó mientras el resto del alumnado se reía.

De acuerdo a lo que informa La Nación, había transcurrido más de una hora desde que Milei había comenzado a hablar en la escuela donde cursó, en el barrio porteño de Villa Devoto. Parado a su izquierda, un joven, de entre 16 y 18 años, se mantenía erguido como escolta de la bandera papal. Al adolescente ya se lo veía incómodo.

De repente, el estudiante se desplomó hacia el piso. Primero, cayó como de rodillas y luego se tumbó. Fue Karina Milei, la hermana del Presidente, una de las primeras en notar que algo había ocurrido. Miró hacia su costado y dio aviso. La transmisión pública del acto dejó de filmar hacia el estrado.

“Y sí, los nombro y son infalibles”, bromeó Milei cuando la filmación volvió hacia su imagen, y su frase generó un murmullo de risas entre el auditorio. Apenas miró hacia el costado para ver al joven ya desvanecido: “A ver, doc.”. En el instante previo a que el estudiante cayera, el mandatario nacional había estado criticando al socialismo y dijo que en Davos les dijo que eran “todos unos zurditos”. “Juro que no los nombro más”, agregó, y tras un momento de silencio quiso retomar su exposición. “Ya me olvidé cuál era la pregunta”, reconoció.

No era la primera vez que se caía un estudiante. Cuando Milei estaba hablando de la economía y por qué se había dedicado a esa temática, su alocución también se interrumpió por el desmayo de una alumna. “El médico nuestro, que venga el médico nuestro”, repitió el Presidente. Una vez que la alumna se recuperó, el mandatario deslizó: “Mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”.

Tanto Milei como su hermana asistieron al colegio en su juventud. En su discurso, signado por bromas y un ambiente distendido, el titular del Ejecutivo nacional insistió con su plan económico, reiteró que quiere cerrar el Banco Central y utilizó una comparación para criticar a las gestiones anteriores. “¿Cómo se sentirían si sus abuelos se fueran de joda y les pasaran la cuenta?”, se preguntó.

Los puntos sobresalientes del discurso presidencial

“Nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla un Ministerio de Capital Humano donde el concepto de la asistencia social es que deje de darle el pescado a la gente para enseñarle a pescar, crear individuos libres para que se puedan autosustentar”.

“Dentro de 36 años ustedes podrían estar donde estoy yo, así que tomen conciencia de que podemos levantar la vara un poco más, y que cuando a ustedes les toque estar hayamos salido de este pozo inmundo en el que estamos y ya seamos un país desarrollado”.

“Cuando yo estaba en mi primer año de economía los precios subían tan rápido que no alcanzaban a reticketear. Era una situación bastante traumática. Por eso es que también nosotros estamos obsesionados con evitar la hiperinflación”.

“El hermano José Luis nos explicó el valor de ´muertos antes que sucios´, y vean el quilombo que estamos haciendo: todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos afuera”.

“La ministra de Capital Humano es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y todas las semanas se instala en un piso nuevo y hace unos quilombos de novela”.

“Muerto antes que sucio, y luchar por el mérito, por la excelencia, son valores que tomé en una clase de caligrafía en este colegio. Lo más valioso es que sean personas íntegras”.

“Las fuerzas del cielo nacen cuando a mí me toca asumir como diputado nacional en 2021, y en ese momento un periodista me dice ´ustedes son 2 en 257, ¿qué pueden hacer? Y yo le contesté con el libro de Macabeos que dice que la fuerza en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

“Al poco de asumir, a mi hermana brillantemente se le ocurrió que sorteáramos la dieta del Estado, y eso terminó siendo tapa de diarios en 30 países del mundo. No existía el evento de que un político le devolviera la plata a la gente”.

“Todo nuestro devenir en la política fue una lucha contra una adversidad enorme”.

“Recortamos un montón de privilegios que tenía la casta. Nosotros teníamos como objetivo alcanzar el déficit cero en el año, pero fue tan fuerte lo que empezamos a hacer que pudimos llegar al equilibrio financiero en enero”.