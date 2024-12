Para Adorni, Macri “se quedó sin nafta” en su gobierno: “La inflación no se controló, tampoco el déficit y terminó con cepo” El vocero dijo que el expresidente “no pudo” o “no quiso” llevar adelante las reformas necesarias para transformar el país. Lo dijo en medio de las negociaciones de La Libertad Avanza con el PRO sobre la construcción electoral de cara a las Legislativas del próximo año

En medio de las negociaciones de La Libertad Avanza con el PRO sobre la construcción electoral de cara a las Legislativas del próximo año, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el expresidente Mauricio Macri “se quedó sin nafta” al sostener que “no pudo” o “no quiso” llevar adelante las reformas necesarias para transformar el país.

“Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso o no pudo, es casi secundario. Cuando analizas ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo”, enumeró en una entrevista para Radio Rivadavia, y agregó: “Lo que había que hacer no se hizo”.

Para Adorni, gran parte del electorado que le dio el triunfo a La Libertad Avanza no es exclusivamente libertario, sino que apoyó al exmandatario, pero ante su falta de respuestas, viró hacia Javier Milei.

Consultado sobre un posible acuerdo electoral entre el oficialismo y el PRO, Adorni reiteró la premisa del jefe de Estado al exponer que o van juntos “en todos lados” o van separados. “No hay grises. Está prohibido engañar al electorado, mentir y hacer artimañas de la vieja política”.

El vocero aseguró también que lo razonable sería eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) por su elevado costo económico. “No hay ninguna justificación válida para que le hagamos pagar a los de argentinos los millones de pesos para dirimir las internas partidarias”, sostuvo.