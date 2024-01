Para el Gobierno, los “ruidos” en la política “generaron que el dólar salte de 900 a 1200 pesos” "Cuesta entender cómo algunos se oponen a los cambios", remarcó el vocero presidencial en la previa al inicio del tratamiento de la ley ómnibus. “Si no se aprueba no vamos a salir de la pobreza”, presionó al Congreso.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que “cuesta entender cómo algunos no quieren ver los cambios que propone” el Ejecutivo y aseguró que los “ruidos” generados en la política impactaron en el precio del dólar.

“Los desacuerdos con la ley y con el DNU generaron que el dólar salte de 900 a 1200 pesos”, dijo el vocero.

Para Adorni, lo que se vio “en el mercado financiero es una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente la política no acompaña lo que se plantea como el cambio”.

Por otro lado, el funcionario señaló que el Gobierno quiere “que la política entienda”, al referirse a la aprobación de la denominada ley ómnibus.

“No negociamos el contenido de la ley, pero aceptamos todas las sugerencias. Todo lo que cambie la vida en material de libertad va a ser escuchado”, reiteró Adorni.

El portavoz presidencial consideró además que el DNU que busca desregular la economía “no presenta aspectos inconstitucionales”, y afirmó que el Gobierno “está en un camino de entendimiento” como para que se apruebe en el Congreso la denominada “ley ómnibus”.

“Si no se aprueba la ley no vamos a salir de la pobreza; no recibiremos inversiones ni podremos superar la encerrona inflacionaria. Vamos a seguir en la decadencia”, apuntó Adorni en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

El funcionario aseguró que “el Gobierno está convencido de dónde quiere ir” con la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y que su aprobación “depende del Congreso para evitar el desastre”.