Para Patricia Bullrich, el video de Gallo es una “pantomima” del régimen de Maduro La ministra descartó cualquier posibilidad de negociación y dijo que el gobierno de Milei solo aceptará que el gendarme "sea puesto en un avión y enviado a la Argentina".

Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Una pantomima”. Así calificó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la maniobra del régimen de Nicolás Maduro al difundir un video de Nahuel Gallo, el gendarme argentinos que está cautivo en Venezuela.

“Nosotros como gobierno argentino, y siendo un miembro de la Gendarmería, más allá de que viajó como un ciudadano común a visitar a su familia, no aceptamos absolutamente ningún juego de una aparición de una foto donde Gallo se ve en un lugar desconocido caminando, sin sonido, sin fecha, sin absolutamente nada”, dijo la ministra en declaraciones radiales formuladas este viernes a la mañana.

Bullrich descartó cualquier posibilidad de negociación con el régimen chavista. En ese sentido, afirmó que el gobierno de Javier Milei solo aceptará que Gallo “sea puesto en un avión y enviado a la Argentina”.

“Es la única condición, no existe otra. No existe una condición de detenerlo, abrirle una causa en una Justicia inexistente, de mostrar que lo tienen bien como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida. Las democracias, si tienen alguna causa generan condiciones judiciales; y en caso de que esto fuese distinto y la persona no tuviese los papeles adecuados, lo envía de vuelta”, señaló la ministra.

Los videos de Gallo fueron difundidos este jueves, luego de que el gobierno argentino presentara una denuncia por desaparición forzada ante la Corte Penal Internacional (CPI). En los mismos se ve al gendarme caminando en un patio que parece ser de una unidad carcelaria, que sería la de El Rodeo, el penal donde están la mayoría de los presos políticos de Venezuela.