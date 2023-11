Patricia Bullrich será ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei La funcionaria estuvo a cargo de ese puesto durante la gestión de Mauricio Macri. Luego de perder en primera vuelta, avaló al libertario en el balotaje.

La ex candidata presidencial Patricia Bullrich finalmente será la ministra de Seguridad de Javier Milei, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza.

Luego de ser derrotada en la primera vuelta, Bullrich hizo un acuerdo con Milei y lo respaldó como candidato en el balotaje pero luego relativizó ser funcionaria.

“Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en una entrevista con TN.

Sin embargo, en esa misma nota se mostró en contra de fusionar Seguridad y Defensa, una de las versiones que circuló en los últimos días.

Bullrich fue ministra de Seguridad del gobierno de Macri. Sobre el triunfo de Milei sostuvo que la “impresionó” la baja cantidad de voto en blanco pese a que “juega un rol importante”. “Hubo una conducción de una propuesta hacia la gente que la gente tomó”, estimó.