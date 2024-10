Por el blanqueo de capitales, las reservas internacionales del Banco Central superan los USD 29.000 millones Las reservas del Banco Central alcanzaron un nivel no visto desde el pasado 3 de octubre: llegaron a US$29.045 millones.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumentaron más de US$ 500 millones, alcanzando los US$ 29.045 millones, un nivel no visto desde el 3 de octubre. Este incremento se debe principalmente a los dólares ingresados en concepto de encajes por el blanqueo de capitales.

En el mercado mayorista, se registró una oferta de USD 317 millones en el segmento de contado, lo que permitió al BCRA absorber USD 55 millones. En octubre, la entidad ha comprado un total de USD 1.171 millones, siendo este el mes más favorable para su participación en el mercado desde 2009.

El crecimiento de las reservas brutas se ha visto impulsado por el blanqueo y la apreciación de activos como el yuan chino y el oro. Un informe del Banco Provincia indica que se espera que el BCRA mantenga una posición sólida en los próximos meses, aunque se plantea la incertidumbre sobre el aumento de las reservas netas.

A pesar de la tendencia estacional en la que el Banco Central suele vender dólares hacia fin de año, algunos analistas consideran que el ingreso de capital financiero local permitirá mantener la estabilidad cambiaria. Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, prevé un escenario tranquilo para el dólar hasta marzo de 2025, gracias a créditos internacionales y acuerdos con el FMI.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno dice que la pobreza está bajando y cita datos de la Universidad Católica

Además, el Ministerio de Economía anunció que el Banco Mundial y el BID destinarán USD 8.800 millones para financiar proyectos en el país, lo que contribuirá a la protección social y al apoyo a los sectores más vulnerables. Este paquete de fondos se espera que tenga un impacto positivo en la economía.

Fuente: Huarpe