Ramiro Marra fue expulsado de La Libertada Avanza La Libertad Avanza echó este miércoles por la noche de su espacio al legislador porteño Ramiro Marra por “no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires”.

El legislador porteño Ramiro Marra fue expulsado de La Libertad Avanza (LLA) en un sorpresivo movimiento político que sacudió al oficialismo. La fuerza liderada por el presidente Javier Milei comunicó la decisión a través de un mensaje en redes sociales, donde justificó la medida al sostener que la permanencia del economista “contradice los ideales del Presidente”.

“LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible”, señala el comunicado difundido oficialmente.

El mensaje concluyó con una advertencia contundente para el resto de los dirigentes libertarios: “Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”.

Lo llamativo es que, apenas dos horas antes de su salida, el propio Marra había publicado un mensaje en la red social X celebrando la supuesta llegada de nuevas marcas internacionales al país. “¡VIVA LA LIBERTAD CARAJOOO!”, escribió junto a una bandera argentina, sin dar indicios de que estuviera al tanto de su inminente desplazamiento.

Minutos antes de conocerse el comunicado oficial, la presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, ya había deslizado la salida de Marra al hablar sobre su relación con él. “Con Marra somos compañeros, nos sentamos uno al lado del otro, no hay internas porque él no forma parte del espacio, no está dentro de La Libertad Avanza ni del bloque” aseguro en LN+.

Internas y fracturas en el oficialismo

La decisión de expulsar a Marra se conoció en un contexto de reconfiguración dentro de La Libertad Avanza. Horas antes, Patricia Bullrich había roto el bloque del PRO y un grupo de diputados cercanos a ella selló su incorporación a la bancada oficialista.

La propia Pilar Ramírez celebró esta jugada en redes sociales y escribió: “Bienvenidos a Las Fuerzas del Cielo. Hoy podemos decir con orgullo: la Ciudad es más libre gracias a Karina Milei y Patricia Bullrich”.

Las tensiones entre Marra y el espacio de Milei no son nuevas. En junio del año pasado, tres diputados porteños alineados con Karina Milei decidieron separarse y formar su propia bancada, desatando una pelea interna con Marra.

Un mes antes, el economista había sido designado presidente del bloque libertario en la Ciudad, pero su mandato duró apenas unos segundos: inmediatamente, Ramírez solicitó su impugnación y argumentó que ella había sido la primera en notificar a la Legislatura que asumiría el liderazgo del espacio. Desde entonces, la relación entre ambos quedó marcada por la disputa de poder.

Las diferencias en la Legislatura porteña

Otro de los episodios que marcaron la fractura ocurrió en diciembre pasado, durante el debate por el Presupuesto 2025 de la Ciudad de Buenos Aires. Ramírez ya había anticipado que el bloque libertario no acompañaría la iniciativa de Jorge Macri, mientras que Marra condicionó su voto a una baja de impuestos y reducción del gasto público.

A pesar de sus advertencias, el legislador finalmente votó a favor. “No aprobarlo implicaba prorrogar el presupuesto de Larreta de 2023 y dejar al Gobierno de la Ciudad discrecionalidad para actualizarlo en base a la inflación estimada de 2024 (118%), derivando en gastos e impuestos mucho mayores que los aprobados”, explicó en sus redes sociales tras la sesión.

Ahora, con su salida de La Libertad Avanza confirmada, resta saber qué decisión tomará Marra respecto a su futuro político y si se alineará con otro espacio o continuará su camino por fuera del oficialismo.