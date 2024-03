El gobierno nacional, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a la carta firmada por 68 ganadores del Premio Nobel, sobre su preocupación por la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el despido de empleados administrativos del CONICET. “No se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”, expresó.

El documento compartido en redes sociales por laureados en Química, Economía, Medicina y Física, dirigida a Milei, al jefe de Gabinete, Nicolás Posse; al presidente del CONICET, Daniel Salomone; y a los senadores y diputados de la Nación, advierte: “Tememos que Argentina esté renunciando a sus científicos y a sus estudiantes de ciencias. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del Conicet y de las Universidades Nacionales refleje no sólo una dramática devaluación de la ciencia argentina, sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina”.

“Esto por esto, que no se va a financiar, es una decisión del presidente que lo ha manifestado en campaña, la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad ”, afirmó el portavoz.

Adorni dejó en claro cuál es la postura del presidente Javier Milei sobre sus medidas en relación con las investigaciones científicas.

“Creemos que no es justo que se siga sosteniendo algunas cuestiones que no hace que esas investigaciones aporten valor a la sociedad para que en un futuro esa persona que no tiene que comer, debe capacitarse mejor o merece que se le dé el camino allanado para que viva mejor, todo lo que no colabore con eso, el Presidente entiende que no debe ser subsidiado. Esto no tiene que ver con el presupuesto universitario, que es otro tema”, agregó Adorni.