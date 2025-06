Se entregó Fabián Rossi, ex de Ileana Calabró El ex apoderado de SGI fue el primero de los seis condenados en presentarse esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su sentencia. Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, está internado desde el viernes por problemas salud.

Por Redacción - El Ocho 02/06/2025 · 11:46

Fabián Rossi.