Se recalienta la interna Bullrich-Macri: “Yo me juego a fondo con Milei”, dijo la ministra La ministra de Seguridad envió una carta al frente interno del PRO para debatir, "más que cargos, el rumbo" del partido y "contagiarlo del valor para ir a toda máquina". De este modo, la funcionaria se desmarca del ex presidente que planteó algunos reparos a la profundización de una alianza libertaria.

Con la discusión de fondo de una posible fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, la interna del partido del ex presidente Mauricio Macri se recalentó en los últimas días y dejó ver la (renovada) tensión entre el ex mandatario y la ministra de Seguridad Patricia Bulrrich. Mientras que el macrismo asegura apoyar al gobierno libertario, esquiva la fusión y plantea críticas y reclamos, como los de este miércoles por parte del propio Macri sobre los fondos de Coparticipación para Buenos Aires; el “bullrichismo” se brinda “a fondo” a Milei.

“Decidimos apoyar a Milei y yo me juego a fondo”, sentenció la ministra en una carta al PRO, según publicó La Nación. Esto fue, de acuerdo al mismo medio porteño en el contexto de la reunión de esta mañana en el hotel Abasto, donde el diputado nacional Martín Yeza se transformaría en titular de la asamblea de PRO, un lugar que en el acuerdo inicial, cuando Macri asumió frente al partido, estaba reservado para Bullrich.

No es un dato menor: Yeza asumirá frente al órgano encargado de definir las alianzas del PRO, justo cuando se pone en cuestión si conviene o no profundizar la alianza con los libertarios.

Con todo, las posturas son claras, el macrismo no quiere una fusión y el bullrichismo ya la dio por hecha. Eso advirtió la propia funcionaria este lunes en Coronda cuando visitó Santa Fe para supervisar la terminación de la cárcel federal. Y ahora lo recalcó en su carta “Nuestro compromiso incondicional con el cambio” que envió al frente interno del PRO antes de la reunión en el Abasto.

MIRA TAMBIÉN Un hombre armado fue detenido en la zona en la que Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización en San Juan

“Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con más fuerza. Y, al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo en campaña el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento”, advirtió ya en el comienzo de la misiva la ministra de Seguridad, que fue quien ganó la interna partidaria el año pasado contra Horacio Rodríguez Larreta y luego, al perder en la general contra Milei, se acercó al libertario y finalmente se sumó a su gabinete junto a Luis Petri que era su compañero de fórmula.

Ya entonces habían comenzado los chispazos con Macri que esperaba un desembarco mayor del PRO en el nuevo gobierno del “león”.

“Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable. –insistió Bullrich–. Y como ministra de Seguridad me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien. Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes”.

MIRA TAMBIÉN El gobierno confía en que Sturzenegger asuma el viernes y ratificó el rumbo económico

Y aclaró: “El debate que quiero dar en PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en seis meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea. Hoy quiero contagiar a PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes”.

Firmó: “Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de una Argentina que decidió ponerse de pie”.