Segunda parte de la entrevista a Máximo Thomsen: “No sentí que me pude defender bien” El rugbier condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa contó sobre el cambio de abogado. También mencionó a los amigos que extraña en la cárcel y del inicio de una relación amorosa con una novia que lo visita en prisión.

Se difundió este miércoles la segunda parte de la entrevista a Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa.

En diálogo con el programa Telenoche (El Trece), dijo que extraña “mucho”. “Mis amigos me mandan mensajes que quieren estar conmigo, y a mí me rompe el corazón, yo también los quiero”, dijo y además comentó que inició una relación amorosa con una joven.

“En este tiempo que estuve acá conocí a una persona que es muy importante en mi vida. Y también deseo mucho salir para buscarla. Es un pilar importante para mí. La extraño mucho y deseo que se termine la pesadilla para ir a abrazarla“, contó.

Y añadió: “La conocí estando acá, es mi novia. Yo me acerqué por mensaje y empecé algo que nunca imaginé que podía pasar. Se interesó por mí y tuve dos años de relación con ella. Me venía a ver acá. Desde el primer día le conté, no quería que nadie se lleve una sorpresa de mí, todo lo que digo es lo que pasó”.

También recordó a Pablo Ventura, el joven al que incriminó en las primeras horas de la investigación y que pasó cuatro días detenido por su culpa. En ese sentido, apuntó a la Policía por supuestas presiones y prometerle un alivio en la pena si entregaba un nombre.

“Yo no sé si en ese momento lo veía como acusar. No entraba en conciencia de lo que pasaba. Cuando estábamos en el piso me puse a vomitar, estaba confundido y había un comisario que me agarra y me lleva a un apartado y me hace preguntas. Me dice que buscaban a otra persona, que les diga quién era, que me podían ayudar en el juicio”, aseveró.

“Yo me empecé a asustar, me temblaban las piernas. Entonces di un nombre que no puedan vincularnos a nosotros. Tiré un nombre por tirar. No porque tenga algo en contra de él. Esperaba el momento para pedirle disculpas porque pasó 4 días de lo que pasamos nosotros sin tener nada que ver. Me arrepiento cien por ciento”, sostuvo sobre Ventura.

También aseguró que de los rastros de sangre de Fernando en su zapatilla no se percató hasta que lo fueron a detener. “Fui a la casa a cambiarme. Tenía hambre, después de salir siempre me daba hambre. Me cambié porque quería estar cómodo, tenia rota la camisa. Me di cuenta después que tenía sangre en la zapatilla. En ese momento, no tenía ni idea”, sostuvo sobre una de las pruebas más importantes en su contra.

Criticó la defensa que llevó adelante su primer abogado Hugo Tomei y contó que su familia decidió contratar a Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador de La Libertad Avanza.

Sobre Tomei, explicó que es un abogado conocido en Zárate y que por eso los familiares de todos los rugbiers consensuaron una defensa unificada. Pero ahora Thomsen deslizó cuestionamientos a la estrategia del letrado.

“Supongo que alguien habló y les explicó que esto era simple y que en 15 días se soluciona. Lo mismo que nos dijo a nosotros les dijo a ellos «ya hablé con la fiscal y en 15 días esto es un homicidio en ocasión de riña y se van a su casa» fue lo que nos dijo”, expresó sobre su trato con Tomei.

“No sentí que me pude defender bien. Al no decir esto, lo que pasó fue que me apuntaran a mí y me sigan cargando con cosas que no hice. Y yo si tengo que pagar algo es por lo que hice, no por lo que no hice. Yo soy un amigo más que estaba ahí y pasó lo que pasó“, añadió Thomsen en el segundo tramo difundido este miércoles.