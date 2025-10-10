Silvio Rodríguez visitó a Cristina Kirchner en su casa de San José 1111 El cantautor cubano y su compañera Niurka González fueron recibidos por la expresidenta, quien hizo un tiro por elevación al último "recital" de Javier Milei: "Va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto y a los oídos de millones de argentinos", escribió la exmandataria

Cristina Kirchner publicó en las redes sociales que fue visitada por el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Junto a su pareja pasaron por San Juan 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

“Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza. Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas”, publicó Cristina.

En su relato, deslizó una crítica solapada al último “recital” que ofreció Javier MIlei hace algunos días: “Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena. Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos. Hoy me visitó en San José 1111″.

Y cerró: “Vino con su compañera… Niurka González, reconocida flautista y clarinetista cubana. Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos. Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad”.