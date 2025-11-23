Tensión y expectativas: el Consejo de Mayo tendrá su última reunión con foco en la reforma laboral El Poder Ejecutivo trabaja en el borrador final de la “modernización” laboral.

El Consejo de Mayo se reunirá por última vez este miércoles para definir los proyectos legislativos que surgieron del Pacto de Mayo, firmado en la provincia de Tucumán. Tras varias demoras y suspensiones motivadas por filtraciones, la instancia encarará su cierre con un temario atravesado por la reforma laboral, uno de los puntos más sensibles del acuerdo.

En esta sesión, Manuel Adorni debutará como coordinador en su rol de jefe de Gabinete, luego de la salida de Guillermo Francos del cargo. Adorni conducirá la reunión que antecede al envío de los proyectos al Congreso Nacional, previsto para el 15 de diciembre, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El Consejo está integrado por seis representantes: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, por el Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo en representación del Poder Legislativo; Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, por el sector sindical; y Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, por los empresarios.

Aunque el Consejo aborda los diez puntos incluidos en el Pacto de Mayo, la reforma laboral domina las discusiones. La tensión aumentó cuando el presidente Javier Milei cuestionó la filtración de avances del proyecto, lo que obligó a suspender reuniones previas. Sin embargo, los equipos técnicos continuaron trabajando para definir la iniciativa que el Ejecutivo planea enviar en diciembre.

Una fuente del Consejo reveló a Noticias Argentinas que el Gobierno aún no remitió los borradores definitivos sobre la llamada “modernización laboral”. “Nos prometieron enviarla durante el fin de semana largo. No ocurrió, pero ahora dicen que llegará entre el martes y el miércoles”, sostuvo uno de los consejeros.

Ese mismo día, Adorni encabezará además una reunión de Gabinete para monitorear la gestión de cada ministerio, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se prevé que el encuentro se realice sin la presencia del presidente. Más tarde, el jefe de Gabinete se trasladará al Ministerio del Interior para participar de la sesión del Consejo.