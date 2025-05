Tras el anuncio del Gobierno, analistas advierten que el ingreso de dólares “del colchón” no será inmediato Analistas advirtieron que el plan del Gobierno para incentivar el uso de dólares no declarados no tendrá un impacto inmediato en el mercado ni generará una entrada significativa de divisas.

