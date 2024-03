Tras el comunicado oficial, el gobierno negó una interna en torno a cuándo debía tratarse el DNU en el Senado El vocero del gobierno negó desacuerdos entre el Presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel. Adjudicó las versiones a un error de interpretación del periodismo sobre el texto que difundió la Oficina de Presidencia. A pesar de la desmentida, apenas comenzada la sesión de este jueves, el oficialismo pidió postergar el tratamiento (acorde a la pretensión del mandatario), pero el la Cámara alta lo rechazó.

Este miércoles, en la previa de la sesión en la Cámara de Senadores para tratar el mega DNU que impulsa el gobierno, aumentaron las versiones de desacuerdos entre el presidente Milei y su vice Victoria Villarruel. El tema de fondo de la supuesta discusión interna, es que el mega DNU sea rechazado en el Senado.

“Todo lo que he leído mostraba una mala lectura del comunicado: no hay ningún tipo de interna, ni de pelea ni cuestión que tenga que ver con un enfrentamiento”, dijo, categórico, el vocero presidencial, Manuel Adorni, para referirse a la relación entre Javier Milei y la vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel, quien convocó para este jueves a la Cámara alta para debatir, entre otros temas, el mega decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica (70/23).

Este miércoles a última hora, mientras Villarruel se reunía con representantes de la Cámara que preside para ajustar el temario de la sesión, se conoció un duro comunicado difundido a través de X, desde Casa Rosada en el que se advertía que el “tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una reforma jubilatoria sin consenso violentan el espíritu del acuerdo promovido por el Presidente”. A la vez que pedía a los legisladores no dejarse “cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden anotarse victorias a corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”.

El texto fue asimilado a un reproche directo a la vicepresidenta que convocó a la sesión para este jueves, una hora antes del mediodía. Sesión en la que, sin mayor posibilidad de dilación, debería tratarse el mega DNU.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero Adorni en la que destacó los “efectos positivos” que el DNU tiene sobre la economía argentina, e insistió en que “el comunicado fue contra la casta política”.

También aportó a la sospecha de internas en LLA el propio diputado nacional José Luis Espert, quien al ser consultado acerca de si Villarruel, con la convocatoria a la sesión, tendría como intención desestabilizar al gobierno, respondió: “Me genera dudas”. Y una vez más, Adorni trató de salvar al legislador de su partido y de remarcar la mala interpretación del periodismo, en la misma respuesta.

“Tal como ustedes (en alusión a los medios) interpretaron mal el comunicado acusándonos de haberlo dirigido a la Dra. Villarruel, Espert por ahí no tenia el conocimiento fino, como les pasa a muchos que ven la tele, leen el diario, y ante una mala lectura del periodismo siguió esa línea”, respondió acerca del flamante integrante de La Libertad Avanza, el diputado nacional José Luis Espert.

En cuanto a la relación entre Milei y Villarruel a la luz del contenido del comunicado del miércoles, dijo: “Hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema de relación entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel. No hay ningún tipo de problema. Las diferencias que pueden ocurrir de algún ministro que se puede haber expresado en virtud de si había que tratarlo hoy (en alusión a Guillermo Francos, de Interior), no son cuestiones de interpretación. Creemos que Villarruel hizo la interpretación más correcta”.

No es la primera vez que se pone en duda la buena sintonía entre el Presidente y la vice, y tampoco es la primera ocasión en que el gobierno sale a aclarar que no hay rispideces allí. “Si quieren inventar una interna, la van a hacer donde no la hay”, aseguró Adorni.