Aunque aún no termina de confirmarse, el mercado espera que el Ministerio de Economía realice el jueves su primera licitación de deuda del mes, por la que debe cubrir vencimientos por más de $ 3.300 mil millones. “Luego de que en la licitación anterior no logró renovar la totalidad de sus vencimientos, el gobierno necesita un buen resultado para despejar temores sobre su capacidad de roll-over. Es posible que, al igual que en las anteriores colocaciones, el BCRA busque incentivar la participación recortando la tasa a un rango de entre TNA 40~45%”, dijo el economista de Cohen, Martín Polo. Fuentes de Economía explicaron que “habrá” licitación esta semana, pero no dio mayores precisiones.

