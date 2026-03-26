Tras una jornada de tensión y protestas, continúa hoy la audiencia clave por la Ley de Glaciares en Diputados Luego de un miércoles marcado por movilizaciones en las calles y fuertes cruces en el recinto, este jueves arranca la segunda etapa del debate. La sesión de hoy será virtual y recogerá las voces de expositores del interior del país, en medio de quejas por el cupo limitado de oradores.

El debate por la polémica reforma a la Ley de Glaciares no da tregua en el Congreso de la Nación. Tras una primera jornada de alta temperatura política y social, acompañada por protestas de organizaciones ambientalistas en las inmediaciones del palacio legislativo, la Cámara de Diputados reanuda este jueves el cronograma de audiencias públicas.

A partir de las 10:00 horas, dará inicio la segunda fecha de exposiciones, que en esta ocasión se desarrollará bajo una modalidad estrictamente virtual para permitir la participación de oradores de distintas provincias del país.

Un primer round con fuertes críticas a la minería

El capítulo del miércoles, que comenzó a primera hora de la mañana bajo la conducción de los diputados José Peluc (Recursos Naturales) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales), dejó expuesta la polarización que genera la iniciativa.

La jornada estuvo marcada por duros discursos en contra de la actividad minera y fuertes cruces dialécticos entre algunos de los expositores y legisladores de la oposición. Además, el reclamo generalizado de la sociedad civil giró en torno al “filtro” impuesto por el oficialismo: la mayoría de los presentes se quejó amargamente de que se haya limitado la lista a solo 200 oradores, una decisión que motivó presentaciones en la Justicia solicitando la nulidad del proceso.

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Las claves del proyecto en debate:

Eje de la reforma Detalles de la iniciativa Estado parlamentario El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado (aprobado durante las sesiones extraordinarias). Zonas periglaciares Busca redefinir el alcance geográfico y técnico de las áreas que actualmente están protegidas por ley. El objetivo de fondo Permitir tareas de exploración y explotación económica (extractivista e industrial) en zonas que hoy se encuentran “blindadas”.

El oficialismo espera que las audiencias de hoy sirvan para encauzar el debate institucional y avanzar con el dictamen, mientras que los sectores ambientalistas advierten que la desregulación de estas áreas estratégicas pondrá en riesgo las reservas de agua dulce del país.