Trenes Argentinos suspende por tres días el servicio Retiro–Tucumán Trenes Argentinos informó que los servicios de larga distancia que unen Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán quedarán suspendidos durante tres jornadas: sábado 30, domingo 31 de agosto y lunes 1° de septiembre.

La interrupción se debe a trabajos de renovación de infraestructura en el puente ferroviario de la avenida Figueroa Alcorta y a la ampliación del paso bajo nivel del Fomentista, obras que impiden la circulación en los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre.

En tanto, el ramal Tigre funcionará con su cronograma habitual sin afectaciones.

Los trabajos en el puente forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y buscan mejorar la seguridad y circulación de los trenes. Las tareas incluyen el retiro de vías, excavación para la colocación de nueva estructura, reemplazo de piedra balasto, nivelación del tendido y limpieza de desagües.

Desde la empresa advirtieron que, en caso de condiciones climáticas adversas, las obras podrán ser reprogramadas. Para más información, los usuarios pueden consultar la web oficial argentina.gob.ar o la aplicación de Trenes Argentinos.