Triple femicidio narco en Florencio Varela: buscan a tres sospechosos más y se habla de un total de al menos 15 implicados Se trata del conductor y un acompañante que iban en la camioneta, además de otro hombre en otro auto. Se usaron otros dos o tres vehículos más para los tres asesinatos.

La causa por el triple femicidio narco de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15, tiene aún tres sospechosos prófugos y se estima que en los asesinatos participaron de manera directa o indirecta al menos 15 personas.

Así lo afirmaron fuentes judiciales y policiales a medios nacionales, al tiempo que también indicaron que Matías Ozorio “ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas”.

“Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf”, señalaron los voceros a Noticias Argentinas.

El acompañante del vehículo de menor porte fue señalado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego, aunque en la investigación no dieron mayores detalles sobre esa persona, pero también la vinculan con un entramado narco.

Asimismo, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” se trasladó “en otro vehículo” y pudo haber estado en la vivienda de Florencia Varela, donde se produjo el triple crimen.

“Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas”, detalló la fuente consultada por NA, por lo que faltarían arrestar a seis sujetos más.

En relación con la hipótesis del triple femicidio, ratificó la de una “venganza narco”, pero aclaró que la involucrada de manera directa no sería Lara, sino otra de las víctimas.

“Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda «mexicaneó» al grupo de Valverde Victoriano”, señaló el vocero.