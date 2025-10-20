Trump defendió el apoyo financiero a la Argentina: “Están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir” El expresidente de Estados Unidos justificó la ayuda a la gestión de Javier Milei asegurando que el país “está luchando por su vida”. “Nada beneficia a la Argentina”, señaló ante la consulta sobre si el respaldo no perjudicaba a los productores estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación económica de la Argentina y lo hizo con un mensaje tan contundente como polémico. En una conferencia de prensa, el mandatario defendió el apoyo financiero de su gobierno a la administración de Javier Milei y aseguró que el país “está luchando por su vida”.

“Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”, lanzó Trump ante la consulta de una periodista que le preguntó si el reciente acuerdo comercial entre ambos países podría perjudicar a los productores estadounidenses.

El presidente republicano explicó que su decisión de evaluar la compra de carne argentina busca aliviar los precios internos en Estados Unidos, y negó que se trate de una medida que beneficie más a la Argentina que a su propio país. “Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre… me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas que parezca que les va muy bien. Se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo”, remató con dureza.

Las declaraciones se producen pocos días después del encuentro entre Trump y Milei en la Casa Blanca, donde el líder norteamericano reiteró su respaldo al gobierno libertario en la previa de las elecciones legislativas argentinas del próximo domingo. “Si un socialista o un comunista gana, uno se siente diferente sobre hacer una inversión. Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, había dicho entonces.

Desde el Ejecutivo argentino buscaron bajar el tono a esas afirmaciones. Milei aclaró que Trump “no se refería a las elecciones del 26 de octubre”, sino a la necesidad de mantener una “alianza estratégica basada en los valores de la libertad”.