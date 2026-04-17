Un fiscal de Santiago del Estero solicitó detener e indagar a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino El pedido se debe a una causa abierta en diciembre del 2025 y se detallaron más de 30 propiedades y otros bienes.

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó detener e indagar a Claudio Tapia, presidente de la asociación del Fútbol Argentino y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad por presunto lavado de dinero en esa provincia.

Según las primera informaciones se debe a un expendiente que comenzó en la provincia en diciembre del 2025. El fiscal que solicitó las detenciones es Pedro Simón, quien además también pidió otras indagatorias.

Además pidió allanamientos, peritajes y la inhibición de bienes de ambas personas. La investigación tiene relación con allegados a Toviggino en Santiago del Estero. Se sospecha que serían parte de movimientos de lavado de dinero con fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

Son más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de a quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

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Dentro de la misma investigación estaría involucrada una empresa que contrató la AFA para recaudar su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.