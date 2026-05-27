Un trabajador murió tras quedar atrapado en una fuga de gas Todo sucedió en una sala técnica del primer piso cuando cayó un tablero que impactó contra un tubo de gas.

Un trágico accidente se registró este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery que terminó con una persona fallecida y otra fuera de peligro. En principio, todo apunta a un incidente que se habría producido en una zona pública, pero a la cual no tienen acceso los pasajeros.

Todo ocurrió en una sala técnica, cerca del paso de control de pasajeros en el primer piso. Si bien era una zona pública, solo personal autorizado tenía la posibilidad de pasar allí. En principio, todo apunta a que hay una víctima fatal y otra persona involucrada que se encuentra fuera de peligro.

Las personas afectadas serían empleados tercerizados, que estaban realizando arreglos en un tubo de gas. Aunque todavía no están claras las causas que produjeron la muerte.

Las autoridades trabajaban en el lugar para determinar qué fue lo que ocurrió.