Una familia tipo necesita casi $4 millones para viajar a un destino nacional

Una familia tipo debe disponer de $3.880.488 en promedio para irse de vacaciones en la segunda quincena de enero a destinos nacionales, que equivale a 2,38 veces el salario medio, mientras que para turismo internacional debe disponer de $10.334.454, lo que equivale a 6,10 veces el salario medio, según un informe de la UADE.
Sin embargo, el poder adquisitivo del turismo se mantuvo prácticamente constante entre enero del 2025 y enero del 2026, ya que la relación entre costo de viaje y salario no varió respecto del mismo período del año anterior.
El análisis, a cargo del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) resaltó que la capacidad de las familias para financiar un viaje se mantuvo estable respecto al período anterior. Asimismo, el turismo interno continúa siendo una opción de consumo que resiste cambios en precios y salarios.