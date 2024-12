Victoria Villarruel: “No estoy en ningún armado político” La vicepresidenta publicó un texto en sus redes sociales en el que niega su participación en otro espacio y confirma su lealtad y compromiso con el Presidente a pesar de la distancia

La vicepresidenta Victoria Villarruel reafirmó su vínculo con La Libertad Avanza y negó su participación en otros espacios políticos. En medio de la controversia que generó que haya convocado a la sesión para la destitución del senador Edgardo Kueider que está preso en Paraguay; dijo que hay dirigentes que en su nombre se atribuyen construcciones políticas. “Aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi”, escribió.

“Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la moderación. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida”, escribió la titular del Senado en la red social X.



“Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos solo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrababan e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante”, destacó la vicepresidenta, distanciada del primer mandatario.

Y aclaró: “Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi”.

El vínculo entre el jefe de Estado y su vice entró en estado crítico luego de que en una entrevista Milei lanzó que Villarruel estaba más cerca de la casta. La semana pasada, desde Italia, Milei la cuestionó por haber convocado la sesión por Kueider cuando debía estar a cargo del Poder Ejecutivo y consideró que el acto fue nulo. Acusó a Villarruel de haber avanzado a sabiendas de que se tenía que hacer cargo de la Presidencia.

“El mismo jueves el propio (Manuel) Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia y eso fue diseminado por todos los medios. Pero además, cuando yo termino de firmar, el escribano la llama insistentemente (por Villarruel) y después le escribieron a la secretaria que tampoco contestó”, blanqueó Milei en diálogo con Luis Majul por radio, según publica La Nación.