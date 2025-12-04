Villarruel otorgó un bono de $500.000 a los empleados del Senado La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dispuso el pago de una asignación extraordinaria de $500.000 para el personal de la Cámara alta. Se trata de un monto por única vez, no remunerativo ni bonificable, que será abonado durante diciembre, según confirmaron fuentes legislativas.

La resolución establece que podrán acceder al beneficio los trabajadores permanentes, temporarios y bajo regímenes especiales, siempre que hayan prestado funciones durante al menos seis meses en 2025. Quedarán excluidos quienes se encuentren en comisión, adscripción o con licencia extraordinaria.

El texto indica que la erogación será cubierta con la partida correspondiente del Presupuesto del Senado, y detalla que la decisión se enmarca en la política institucional de la Presidencia para mejorar las condiciones laborales, fortalecer la carrera administrativa del Congreso y garantizar el funcionamiento del cuerpo legislativo.

Villarruel fundamentó que el Senado está habilitado a otorgar bonos de carácter excepcional para atender situaciones específicas que afecten al personal, sin alterar la estructura salarial. Además, destacó que los ahorros presupuestarios acumulados durante el año permiten financiar esta asignación extraordinaria sin requerir recursos adicionales.