Zarpó la Fragata Libertad en su 54° viaje de instrucción La emblemática embarcación partió este sábado desde el Apostadero Naval Buenos Aires para iniciar un recorrido de más de cinco meses. El buque escuela reafirma su rol como embajador argentino en el mundo, con una agenda diplomática que incluirá los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La Fragata ARA Libertad soltó amarras este sábado desde el Apostadero Naval Buenos Aires, dando inicio formal a su 54° viaje de instrucción. La histórica embarcación emprendió una travesía que se extenderá por más de cinco meses, cumpliendo con su doble y fundamental misión: completar la formación profesional de los futuros oficiales de la Armada Argentina y representar al país como embajadora itinerante en distintos puertos del mundo.

El emotivo acto de zarpada, que reunió a familiares de la tripulación y autoridades nacionales, estuvo marcado por un fuerte componente simbólico y diplomático, orientado a fortalecer vínculos y promover la cooperación internacional de la Argentina.

El mensaje de Quirno: esfuerzo, deber y libertad

La ceremonia contó con la participación destacada del canciller Pablo Quirno, quien brindó un discurso enfocado en los valores que representa el buque insignia. Haciendo un juego de palabras con el nombre de la embarcación, el ministro definió a la libertad como el motor que “da sentido, brinda propósito y ennoblece el esfuerzo”.

Durante su alocución, el funcionario nacional hizo un llamado a recuperar los pilares fundamentales para el desarrollo del país. Remarcó la necesidad de poner en el centro valores como “el compromiso, el deber y el trabajo bien hecho”, y elogió a los tripulantes de la fragata asegurando que “encarnan virtudes que hoy deben ser reafirmadas ante toda la sociedad”.

MIRA TAMBIÉN La venta de autos usados repuntó en marzo, pero el primer trimestre de 2026 cerró en baja

Un viaje estratégico y una escala histórica

Más allá de la formación naval, el Gobierno busca aprovechar este 54° viaje para proyectar la imagen de la Argentina en el escenario global. En este sentido, Quirno resaltó el incalculable valor geopolítico del mar para nuestra nación.

“El mar no marca un límite, abre rutas y es el vehículo de nuestra presencia en el mundo. La fragata no es solo un buque escuela, sino una representación viva de la nación en movimiento”, afirmó el canciller.

Hitos de la travesía:

Duración: Más de cinco meses navegando y visitando puertos internacionales estratégicos.

Más de cinco meses navegando y visitando puertos internacionales estratégicos. Diplomacia: El buque funcionará como plataforma para consolidar alianzas con otras naciones.

El buque funcionará como plataforma para consolidar alianzas con otras naciones. Festejos en Norteamérica: Uno de los puntos más destacados del itinerario será la participación oficial de la Fragata Libertad en las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, un gesto que busca afianzar los lazos bilaterales.