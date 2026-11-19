Abad presentó en la Legislatura los principales ejes del Presupuesto 2027 El ministro de Economía expuso los números del proyecto ante legisladores de todos los bloques y respondió consultas sobre las previsiones financieras y las inversiones previstas.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, asistió este jueves a la Legislatura de Tucumán para brindar detalles sobre el proyecto de Presupuesto provincial 2027. La exposición se realizó ante legisladores de los distintos bloques políticos, incluidos los de la oposición.

Abad concurrió acompañado por integrantes del equipo del Ministerio de Economía y representantes de la Dirección General de Rentas, con el objetivo de explicar las previsiones presupuestarias y responder las consultas de los parlamentarios.

Durante el encuentro, el ministro presentó los principales números del proyecto y puso énfasis en el incremento de las partidas destinadas a las áreas prioritarias de la gestión provincial.

En ese sentido, destacó la asignación de recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo social, además de las obras de infraestructura que financió la Provincia.

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