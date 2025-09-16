Anuncian la construcción de un nuevo aeropuerto en Tucumán con una inversión de U$D 50 millones Destacó la incorporación a Tucumán de vuelos de aerolíneas globales como COPA y LATAM.

El gobernador Osvaldo Jaldo evaluó el desarrollo de proyectos de infraestructura en Tucumán, con especial referencia a la remodelación del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo.

“El sobre de la oferta de la remodelación a nueva del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo es una obra de más de 50 millones de dólares y hoy se están abriendo las propuestas y seguramente que en la semana que viene se va a adjudicar esa obra. Estamos hablando de un aeropuerto nuevo. La verdad que he tenido la posibilidad de ver los planos y la verdad que es un aeropuerto que realmente los tucumanos nos merecemos”, afirmó.

El mandatario provincial agregó: “Si a esto le sumamos los vuelos de cabotaje que tenemos y sumamos que empieza a volar la empresa Copa a Panamá y de Panamá al mundo, empieza a volar Latam de Latam a Lima, Perú y al mundo. Fíjense en lo que estamos evolucionando en la provincia de Tucumán. Para que venga Copa, una de las empresas de aeronavegación más importantes del mundo, tiene que estar viendo algo en Tucumán. Y para que vuelva Latam, porque ya estuvo y dejó de operar por problemas no de la empresa sino de quienes gobernaban. Hoy Latam vuelve a Tucumán, o sea que desde afuera nos están empezando a mirar de nuevo y esto es lo importante”.