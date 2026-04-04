Asesinaron a un hombre en el barrio San Salvador Personal policial ya identificó a los presuntos autores del hecho.

El viernes 3 de abril en la zona sur de la capital de Tucumán, un hombre recibió una herida de arma blanca en el tórax y falleció poco después en un centro de salud. Los presuntos atacantes ya fueron identificados.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro León Gallo, intervino en el caso. En representación del Ministerio Público Fiscal, la secretaria Julieta Molé, junto a Tobías Lazarte, se hicieron presentes en el lugar para supervisar las tareas investigativas.

Asimismo, se dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que llevó adelante las pericias correspondientes y la recolección de pruebas en la escena.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se registró en la manzana 18 del barrio San Salvador, en el sur de San Miguel de Tucumán. La víctima fue identificada como Hugo Walter Fernández, de 44 años, quien sufrió una puñalada en el tórax por causas que aún se investigan.

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Fuentes judiciales informaron que, tras el ataque, familiares trasladaron al hombre al Hospital Ángel C. Padilla, donde ingresó sin signos vitales, según confirmaron los médicos de guardia.

Los voceros indicaron además que los presuntos agresores ya habrían sido identificados, mientras que los equipos del Ministerio Fiscal continuaron trabajando durante la madrugada de este sábado 4 de abril en el lugar del hecho, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen.

Fuente La Gaceta