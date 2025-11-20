El viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos mientras que el lunes 24 es feriado por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se celebra el jueves 20 de noviembre. En este marco, los servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se brindarán de la siguiente manera:
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
- Ómnibus: circularán de manera reducida, con la frecuencia de los domingos.
- Recolección de Residuos: este viernes 21 y el sábado 22 el servicio se cumplirá con normalidad. En tanto, el lunes 24 no habrá recolección de residuos.
- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal de 8 a 12 h y 15 a 18 h.
- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): viernes y sábado abrirá en horario normal, de 9 a 15.30 h y de 18 a 21.30 h; el domingo atenderá de 9 a 15.30 h. El lunes 24 de noviembre no abrirá sus puertas.
- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
- Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.
