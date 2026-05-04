Asistieron con una aeroevacuación a la directora de una escuela de alta montaña Se trató de una mujer de 52 años, máxima autoridad de una institución educativa de San José de Chasquivil, quien sufrió una caída de caballo que le provocó un traumatismo severo en la rodilla.

En el marco del fortalecimiento del sistema de emergencias, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, conducido por Luis Medina Ruiz, llevó adelante un operativo de aeroevacuación sanitaria para asistir a una paciente accidentada en una zona de difícil acceso.

Se trató de una mujer de 52 años, directora de una institución educativa de San José de Chasquivil, quien sufrió una caída de caballo que le provocó un traumatismo severo en la rodilla, con dolor intenso, inflamación, impotencia funcional e imposibilidad para la deambulación. Al momento de la atención inicial, se encontraba lúcida y con signos vitales dentro de parámetros normales.

Ante la complejidad del terreno y la urgencia del cuadro, se activó un operativo de MEDEVAC mediante helicóptero, que permitió el rápido acceso del equipo sanitario al lugar. La misión estuvo a cargo del doctor Mario Nieva junto al enfermero Mario Filomeno, quienes realizaron la estabilización de la paciente y coordinaron su traslado seguro.

La evacuación aérea se concretó hasta el servicio de emergencias 107, desde donde posteriormente fue derivada a la Clínica Mayo para su evaluación y tratamiento especializado. Este tipo de intervenciones refleja el compromiso del sistema de salud provincial con el acceso equitativo y oportuno a la atención médica, incluso en contextos geográficos adversos. Bajo la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, se continúa fortaleciendo la red de emergencias y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, priorizando la vida y el bienestar de todos los tucumanos.

Fuente Comunicación Tucumán