Banco Macro garantiza la atención a través de sus canales digitales durante el feriado La entidad recordó que sus clientes podrán realizar consultas, pagos, transferencias, préstamos y múltiples gestiones a través de App Macro, Banca Internet, BancoChat y su red de cajeros automáticos en todo el país. Además, recomendó el uso de la tarjeta de débito y la billetera MODO para operar de manera más ágil y segura.

Banco Macro informó que, con motivo del feriado nacional del 25 de Mayo, sus clientes podrán continuar realizando operaciones, consultas y transacciones de manera simple, rápida y segura mediante los distintos canales digitales que la entidad pone a disposición: App Macro, Banca Internet y BancoChat, el servicio de atención disponible a través de WhatsApp al (011) 3110-1338.

Desde cualquier dispositivo móvil o computadora, los usuarios podrán acceder a una amplia variedad de servicios, entre ellos la consulta de saldos, CBU y Alias, realización de transferencias, pago de servicios, préstamos y tarjetas de crédito, además de la recarga de celulares y otros servicios. También tendrán la posibilidad de gestionar claves, realizar reclamos, consultar beneficios vigentes y acceder a información sobre productos y promociones de la entidad.

Entre las operaciones disponibles durante el fin de semana largo, Banco Macro destacó la posibilidad de solicitar adelantos de sueldo y préstamos personales, abrir cajas de ahorro o cuentas sueldo, consultar comprobantes, acceder a información sobre plazos fijos y seguros, así como conocer y solicitar tarjetas de crédito. Asimismo, los jubilados y pensionados podrán consultar fechas de pago y descargar comprobantes previsionales de manera digital.

La entidad también recordó que los clientes pueden localizar cajeros automáticos y sucursales mediante geolocalización, además de suscribir o rescatar dinero de determinados Fondos Comunes de Inversión de Macro Fondos. A ello se suman servicios como la recarga de la tarjeta SUBE y de Direct TV.

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Por otra parte, Banco Macro resaltó que su extensa red de cajeros automáticos permanecerá operativa para realizar extracciones de efectivo, consultas de saldo, transferencias, pagos de servicios y tarjetas de crédito, recargas de celulares y generación o desbloqueo de claves para los distintos canales de atención. Además, los usuarios podrán retirar dinero sin necesidad de utilizar la tarjeta de débito mediante los sistemas habilitados por la entidad.

Como recomendación, el banco sugirió priorizar el uso de la Tarjeta de Débito Macro para realizar pagos de forma más segura y práctica, evitando el manejo de efectivo. También recordó la disponibilidad del servicio Extra Cash, que permite retirar hasta $170.000 en efectivo al momento de realizar compras en comercios adheridos.

Finalmente, Banco Macro destacó las funcionalidades de MODO integradas en App Macro, que permiten enviar y recibir dinero de manera instantánea a contactos de WhatsApp sin necesidad de ingresar CBU o Alias, pagar mediante códigos QR en comercios adheridos y acceder a promociones y beneficios exclusivos durante todo el fin de semana largo.