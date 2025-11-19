Chahla fue distinguida con el título de Profesora Honoraria de la UBA En una ceremonia realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la casa de estudios otorgó el reconocimiento a la jefa municipal por el trabajo desplegado en sus dos primeros años de gestión en San Miguel de Tucumán y por su desempeño profesional como médica.

En una ceremonia realizada este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la intendente Rossana Chahla fue distinguida con el título de Profesora Honoraria por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en reconocimiento al trabajo realizado en sus dos primeros años de gestión al frente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y por su trayectoria profesional como médica.

“Hoy fue un día profundamente emocionante para mí. Recibir el título de Profesora Honoraria de la UBA es uno de los honores más grandes de mi vida pública y académica”, expresó la jefa municipal tras recibir la distinción.

Chahla agradeció a las autoridades de la casa de estudios, encabezadas por su rector, Ricardo Gelpi, y el vicerrector, Emiliano Yacobitti. También expresó su agradecimiento al Decano de la Facultad de Medicina, Prof. Dr. Luis Ignacio Brusco; la Vicedecana, Prof. Dra. Claudia Viviana Negri; a la Secretaría Académica María Catalina Nosiglia y al Secretario General Juan Alfonsín; además de toda la comunidad académica de esta reconocida institución internacional.

La intendente se refirió al profundo significado personal y profesional del reconocimiento recibido. “Muy orgullosa de recibir esta mención en una universidad tan prestigiosa como es la UBA, que siento también parte de mi casa como lo es la UNT. En distintas oportunidades me han invitado por diferentes temáticas, y recibo esta distinción de profesora honoraria con gran responsabilidad, compromiso y humildad”, afirmó.

Además, reiteró su postura en defensa del sistema universitario público argentino. “Hoy más que nunca tenemos que defender a nuestras universidades públicas, gratuitas y de calidad, porque es el lugar donde nos igualan a todos y donde todos tenemos las mismas posibilidades. Cuando uno entra a la universidad no nos preguntan de dónde venimos, sino a dónde queremos ir”, enfatizó.

Chahla también hizo referencia a su trayectoria profesional y académica, que también fue uno de los aspectos tenidos en cuenta para el otorgamiento de este título honorífico.

“Algunas veces uno no tiene tiempo de darse vuelta atrás y pensar en todo lo que ha hecho. Hemos trabajado en muchos temas, realizado publicaciones e investigaciones, y descubierto algunas cosas. Que esta universidad me reconozca es muy emotivo y me da mucha fuerza para seguir trabajando por esa universidad que todos tanto queremos”, subrayó.

El reconocimiento desde la UBA

La secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, María Catalina Nosiglia, destacó la relevancia institucional del nombramiento. “Nosotros habitualmente reconocemos a personas destacadas del ámbito profesional y académico que no fueron profesores regulares de nuestra universidad, pero que merecen ser parte del claustro docente. Este es el caso de la intendenta Rossana Chahla, a quien hoy otorgamos el título de profesora honoraria”, detalló.

Nosiglia señaló que la UBA espera contar con la intendente de San Miguel de Tucumán en actividades académicas futuras. “La comprometí a que, en el ámbito de las actividades que realizaremos el año que viene, la vamos a invitar en su nuevo rol de profesora honoraria a disertar sobre alguno de los temas en los que es especialista. Contamos con su participación activa en la vida académica de la universidad”.

Sobre el significado de este tipo de distinciones, la referente académica explicó que se trata de “un reconocimiento a la trayectoria, al compromiso personal en la formación y, en el caso de la intendenta, a su gran compromiso con las políticas públicas”. Y completó: “Nuestra universidad se basa en la enseñanza, la investigación y también la extensión hacia la sociedad, y la profesora honoraria es un ejemplo de ese compromiso”.