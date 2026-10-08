Comenzó el cobro 100% digital en las cabinas de peaje en Tucumán Las cabinas de La Florida y Molle Yaco ya reactivaron el cobro de tarifas bajo el nuevo esquema electrónico.

La flamante concesionaria privada Autovía del NOA (Aunoa) comenzó a aplicar desde hoy el cobro formal de tarifas tras la breve ventana técnica sin costo que se abrió con la toma de posesión del Corredor Noroeste. El dato central para cualquier automovilista o transportista: el dinero en efectivo ya no corre más en las cabinas.

La puesta en marcha es gradual pero definitiva:

Molle Yaco (Tucumán, RN 9 km 1.357): ya funciona el cobro electrónico.

La Florida (Santiago del Estero, RN 9 km 1.225): ya funciona el cobro electrónico.

Cabeza de Buey (Salta, RN 9/34 km 1.545): se encuentra en la etapa final de instalación y calibración técnica de los equipos, por lo que se sumará al cobro digital en las próximas horas.

Guía de servicio: cómo pagar el peaje a partir de ahora

Sin billetes ni monedas en mano, los conductores que circulen por el corredor disponen de dos grandes vías de pago en ventanilla: el paso automático con TelePASE o el pago manual electrónico.

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Opción 1: TelePASE (la vía más ágil y sin contacto)

Cómo funciona: Consiste en la oblea electrónica (dispositivo tag) pegada en el centro del parabrisas del auto.

El paso en cabina: Al acercarse a la vía señalizada para TelePASE a velocidad reducida (máximo 20 km/h), la antena lectora del peaje detecta el tag, valida el usuario y levanta la barrera automáticamente.

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Cómo se debita: No hay interacción con ningún operario; el importe se descuenta directo de la tarjeta de crédito asociada, cuenta bancaria o saldo de la billetera virtual vinculada a la cuenta de TelePASE.

Opción 2: Pago manual electrónico con terminales POS (mecanismo actual)

Cómo funciona: Durante esta primera fase de transición, quienes no tengan TelePASE son atendidos por los operarios de cabina, quienes acercan una terminal Posnet inalámbrica hasta la ventanilla del vehículo.

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Medios aceptados: Podés abonar con tarjetas físicas de débito o crédito (tanto por chip tradicional como por apoyo contactless).

El comprobante: Una vez procesada la transacción, la terminal emite el cupón de pago y se levanta la barrera.

Opción 3: Tótems de autogestión (en proceso de instalación)

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Cómo funcionará: En paralelo al uso de Posnet manuales, Aunoa trabaja en el montaje de tótems o columnas electrónicas fijas en cada vía de cobro.

Medios admitidos: Estos puestos permitirán el autoservicio completo del conductor mediante:

Código QR: Escaneo directo desde el celular con cualquier billetera virtual (Mercado Pago, MODO, BNA+, Ualá, etc.).

Tecnología NFC / Contactless: Apoyo directo de tarjetas o celulares con chip NFC sobre el lector del tótem.

Tarjetas de crédito o débito: Inserción o deslizamiento directo en la ranura del módulo sin intermediación de personal.

Fuente La Gaceta