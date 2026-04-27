Comienza la modernización de la Terminal de Omnibus Desde mañana la UTE Ingeco se hace cargo de la concesión y comenzarán los trabajos de remodelación arquitectónica.

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, encabezó este lunes una reunión con autoridades de la UTE Ingeco, empresa adjudicataria de la licitación para la modernización arquitectónica de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán. El funcionario confirmó que a las 0 horas del martes se concretará el traspaso de la concesión y comenzará una nueva etapa de transformación del principal nodo de transporte provincial.

Nazur explicó que durante las últimas jornadas el Gobierno avanzó en reuniones técnicas para ultimar detalles administrativos vinculados a la entrega del predio y la recepción por parte de la nueva concesionaria.

En ese sentido, señaló: “Venimos conversando con Ingeco y a las cero horas del día martes va a ser el traspaso de la terminal. Hay algunas cuestiones administrativas que todavía faltan definir, cómo se recibe la terminal y cómo se entrega la terminal. Venimos llevando conversaciones de la semana pasada y ya estamos ultimando los detalles para que el martes a las cero horas suceda esto que venimos conversando, que cambia de concesión”.

Además, garantizó la normal prestación de los servicios durante el proceso de transición. “El proceso va a seguir normal, como dicen los pliegos y como se ha pactado en el contrato de concesión. Vamos a avanzar de acuerdo a los pliegos con los cuales han sido licitados”, expresó.

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Obras proyectadas y mejoras estructurales

El ministro remarcó que con el inicio de la nueva concesión también comenzará el proceso de transformación integral de la terminal, con obras destinadas a mejorar la infraestructura y la atención al público.

“Hoy comienza el proceso de transformación. El martes a las cero horas ingresa la nueva concesión de la Terminal, donde ya hay un proyecto presentado y se van a empezar a hacer algunas obras importantes dentro de la terminal, que le van a cambiar la calidad del servicio”, afirmó.

También precisó los alcances de la propuesta adjudicada: “La oferta de Ingeco son once millones doscientos mil dólares, un plazo de obra de cuarenta meses y una concesión por veinte años”.

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Situación de los trabajadores

En relación con el personal que actualmente presta servicios en la terminal, Nazur informó que una parte importante continuará bajo la nueva administración.

Al respecto, indicó: “La nueva concesión toma un porcentaje importante de los trabajadores actuales. Estamos hablando de arriba de cincuenta y cinco trabajadores”.

Asimismo, explicó que la situación del resto del personal deberá ser resuelta por la empresa saliente. “La gente que queda afuera es responsabilidad del concesionario que se va, que tiene que indemnizar porque termina una relación laboral”, sostuvo.

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Nazur aseguró que la Provincia implementará un esquema de control permanente para verificar el cumplimiento de las obras comprometidas y las condiciones del contrato.

“Va a ser riguroso. Se va a crear una comisión para controlar la terminal, donde van a participar los distintos estamentos del ministerio, como la Secretaría de Obras Públicas, la DAU, la Secretaría Legal y Técnica, Transporte de la Provincia y otras áreas. Vamos a formar una comisión para hacer el seguimiento de que se cumpla con el contrato de concesión y con la propuesta acordada con el Ejecutivo”, detalló Nazur.

En esa línea, adelantó cambios en la operatoria cotidiana y mejoras para los usuarios. “Hoy la terminal cambia de manos y, por lo tanto, cambia la forma de operar respecto al servicio. Lo que hemos pedido desde el Gobierno es que se brinde un servicio de excelencia y de calidad”, manifestó.

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Finalmente, el funcionario valoró el alcance institucional de la decisión y ratificó que las obras se ejecutarán sin interrumpir el funcionamiento del predio.

“Después de treinta años es importantísimo. Es un momento importante para la provincia de Tucumán, donde el Gobierno provincial, a cargo del gobernador Osvaldo Jaldo, ha proyectado una terminal que va a ser de excelencia. La obra se va a hacer por etapas. El servicio no se va a ver afectado, va a funcionar al cien por ciento”, concluyó, y destacó la continuidad del servicio junto al inicio de la modernización.

Fuente: Comunicación Tucumán