Cómo funcionarán los servicios municipales el lunes 15 de junio Por el paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, las actividades administrativas y algunos servicios del Municipio capitalino quedarán reducidos debido al feriado nacional.

El lunes 15 de junio, feriado por el aniversario de fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, los servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se prestarán de la siguiente manera:

Ómnibus: circularán con la frecuencia de días domingos.

Recolección de Residuos: no habrá recolección durante la jornada.

Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.

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Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): estará cerrado al público.

Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.

Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

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Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán