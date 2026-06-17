Concejales firmaron el dictamen del aumento de colectivos y taxis La Comisión de Transporte emitió un dictamen que propone una suba del 35% para el colectivo y del 33% para los taxis. La actualización será debatida este jueves en sesión, donde el oficialismo necesita reunir los votos para aprobar la medida.

La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán emitió un dictamen para actualizar las tarifas del transporte público de pasajeros. La propuesta contempla un aumento del 35% en el boleto de colectivo, que pasará de $1.250 a $1.700, y una suba del 33% para el servicio de taxis.

El incremento será uno de los temas principales de la sesión convocada para este jueves. Desde el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, aunque hasta el momento el escenario aparece ajustado: el “poroteo” marca nueve concejales a favor y ocho en contra.

En el caso de los taxis, la actualización establece una nueva tarifa con una bajada de bandera de $1.200 y una ficha de $120 cada 100 metros. Trabajadores del sector habían reclamado un aumento superior, argumentando el impacto de la inflación y el incremento de los costos operativos.

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Desde la Comisión de Transporte señalaron que el ajuste fue analizado tomando como referencia los índices oficiales de inflación del INDEC. Una vez que la ordenanza sea aprobada, su fecha de implementación dependerá de la promulgación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).