Las restricciones estarán vigentes entre las 15:45 y las 19:00, en coincidencia con los actos litúrgicos y el recorrido de la imagen del santo patrono del pan y el trabajo.
Procesión y actividades religiosas
La procesión principal partirá a las 17:00 desde Coronel Serralés y Avenida Independencia, para luego dirigirse a la sede parroquial. Allí, se celebrará la misa central a las 18:00, mientras que a las 20:30 tendrá lugar la misa de los trabajadores.
Como novedad de este año, los fieles podrán recibir la bendición con una reliquia de San Cayetano, prestada especialmente para la ocasión. La reliquia permanecerá en la parroquia hasta el 7 de agosto y podrá venerarse después de cada Eucaristía.
Calles afectadas por los cortes de tránsito:
Av. Brígido Terán y Av. Pedro Miguel de Aráoz (con vallas)
Pje. Roberto Koch y Pje. Pío XII
Av. Pedro Miguel Aráoz y Pje. Díaz Vélez
Av. Pedro Miguel Aráoz y Anselmo Rojo
Av. Pedro Miguel Aráoz y Pje. B. López
Av. Saenz Peña y Rawson
Av. Saenz Peña y José Rondeau
Av. Saenz Peña y Lamadrid
Av. Brígido Terán y Pje. Jorge Newbery
Av. Brígido Terán y Julio Prebich
Pje. Pío XII y L. M. Drago
Moreno y Lavalle
Moreno y Rondeau
Moreno y Av. Roca
Av. Roca y Entre Ríos (desvío de colectivos)
Moreno y Pje. Tierra del Fuego
Av. Brígido Terán y Florentino Ameghino
Julio Prebich al 200
Av. Pedro Miguel Aráoz y Av. Papa Francisco
Plazoleta Dorrego
Av. Marina Alfaro y Alsina
Av. Pedro Miguel de Aráoz y diagonal Padre Monti
Desde el municipio recomiendan a conductores y peatones evitar la zona durante el horario de la procesión, y planificar recorridos alternativos para facilitar la circulación.