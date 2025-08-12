Crimen de “Betty” Argañaraz: Revocaron la libertad a Susana Acosta Había fijado un domicilio en San Miguel de Tucumán pero residía en El Cadillal. Por los mismos motivos, le habían anulado el beneficio a su pareja, Marco Daniel Fernández. El pedido fue elevado por la Unidad de Ejecución del Sentencias del Ministerio Fiscal.

Susana del Carmen Acosta (62) regresará a prisión por haber incumplido una de las reglas de conductas para permanecer en libertad condicional (fijar domicilio en la Capital). Durante la audiencia de impugnación, el Ministerio Fiscal pidió que se le revoque los beneficios que también le fueran anulados a su esposo (Marco Daniel Fernández), en audiencia del 14 de abril.

De esto modo, ambos deberán cumplir su pena en forma completa. Al exponer los agravios sobre la resolución del 17 de junio del corriente año, dictada por la jueza de Ejecución Ana Cecilia Escobar, el auxiliar de fiscal, Gonzalo García, en representación del titular de la Unidad de Ejecución de Sentencias, Gerardo Salas, dijo que se encontraba debidamente acreditado que la condenada, beneficiada con libertad condicional el 13 de junio de 2023, tenía la obligación de residir en el domicilio de su hermana, sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial.

“No obstante, se trasladó a un inmueble en El Cadillal, donde residió de manera permanente con su esposo y su nieta, sin autorización judicial, conducta verificada y reiteradamente informada por el Patronato de Internos y Liberados”, sostuvo el representante del MPF quien recordó que ya, desde 2023, se había advertido irregularidades en el monitoreo electrónico y solicitado la revocación de la libertad condicional (pedidos que fueron desestimados por otra jueza de Ejecución). Por lo expuesto, y en resolución de fecha lunes 11 de agosto, la jueza de impugnación, Patricia Carugatti, dictó la siguiente sustitutiva: “Revocar la libertad condicional de la condenada Susana del Carmen Acosta, la que deberá ser alojada inmediatamente en el sistema penitenciario”.

El caso

Beatriz Argañaraz desapareció el 31 de julio de 2006 cuando se dirigía al colegio en el que trabajaba. Según la investigación, recibió un mensaje de parte de quien entonces se llamaba Nélida Fernández y de Susana Acosta, quienes eran compañeras suyas en el establecimiento educativo. Cuando Betty llegó al departamento de las mujeres, ex novicias, la atacaron y la mataron. Los investigadores encontraron manchas de sangre de la víctima en las paredes. Luego se deshicieron del cuerpo y nunca más se supo de ella. Finalmente, fueron condenadas en 2009 a 20 años.