Sancor, la reconocida cooperativa lechera, ha anunciado el cierre definitivo de su fábrica de quesos en San Guillermo, Santa Fe. La decisión se produce después de una serie de paros y asambleas gremiales lideradas por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

La planta, que había sido reactivada a mediados de 2023 tras tres años de inactividad, empleaba a 26 trabajadores y había sido puesta en marcha a través de un acuerdo con un socio. Sin embargo, la empresa argumenta que los repetidos bloqueos sindicales interrumpieron la producción y privaron a la unidad de negocios de ingresos esenciales para continuar operando.

“Sancor viene enfrentando una situación muy particular y difícil. Desde hace más de 40 días, una medida gremial está paralizando la actividad productiva y comercial. La excusa esgrimida por el sindicato es la regularización de cuestiones salariales cuando, en realidad, es la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión, para un negocio de esta importancia, y en el cual el gremio aspiraba a participar en su dirección”, aseguró un comunicado de la empresa.