Desarticularon cuatro puntos de venta de drogas en Alberdi Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas Alberdi realizaron cuatro allanamientos simultáneos, incautaron marihuana, dinero, vehículos y elementos para fraccionar estupefacientes. Buscan a una cuarta persona involucrada en la causa.

Luego de una investigación por comercialización de estupefacientes, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas Alberdi, aprehendió a tres personas y secuestró 1,800 gramos de marihuana en cuatro allanamientos simultáneos que realizaron en esa ciudad. Además incautaron elementos para fraccionar la droga, celulares; y buscan a una cuarta persona.

En este contexto, el subdirector general de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rufino Medina relató: “Este domingo, la Didrop Alberdi; a cargo del subcomisario José Díaz; llevó a cabo cuatro medidas de allanamientos en forma simultánea en inmuebles que estaban siendo investigados, con anuencia de la UFINAR Concepción a cargo del Dr. Varela, ya que se tenía conocimiento que en los mismos se comercializaba estupefacientes”.

Una vez que el órgano judicial avaló la investigación mediante el correspondiente oficio, se designó al personal idóneo para realizar las averiguaciones, corroborando que, efectivamente, en los cuatro domicilios se estaban comercializando sustancias.

“Se irrumpió en estas viviendas donde incautaron alrededor de 1,800 gramos de marihuana (entre los cuatro inmuebles), tenemos tres personas aprehendidas hay una cuarta que estamos a la espera de lograr la captura en el día de la fecha, secuestramos dinero en efectivo, dos motocicletas, balanzas de precisión, un arma de fuego y cámaras filmadoras”, detalló Medina y destacó que, con estos resultados desarticularon cuatro puntos de venta al menudeo de sustancias prohibidas.

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Las medidas se concretaron en forma conjunta entre las Direcciones de Drogas Peligrosas Alberdi, Sur, Oeste, Bella Vista y Capital en los domicilios ubicados en barrio 90 Viviendas, calle Marañón al 400 y en las inmediaciones de calles Lídoro Quinteros y Lucas Córdoba.

Finalmente, el subdirector remarcó la importancia de denunciar estos puntos de venta, aunque sea de manera anónima para dar inicio a la investigación y esclarecimiento de estos delitos.

Fuente Comunicación Tucumán