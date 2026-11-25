El Ministerio Fiscal imputó a cinco policías por detenciones ilegales, falsificación de actas y abuso de autoridad A instancias de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, a cargo de Gerardo Salas, se formalizaron cargos contra cinco efectivos de distintas jerarquías tras comprobarse una maniobra sistemática para aprehender ciudadanos sin justificación y fraguar actuaciones oficiales. Se les dictaron medidas de coerción por seis meses.

El Ministerio Fiscal (MPF), a través de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, bajo la intervención del fiscal titular Gerardo Salas y la actuación del auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez, dio curso formal hoy, miércoles 25 de noviembre, a una grave investigación que involucra a cinco integrantes de la fuerza policial.

Los efectivos fueron imputados por una serie de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones en la ciudad de Concepción. Tras la audiencia de formulación de cargos impulsada por la Fiscalía, el magistrado interviniente hizo lugar al pedido del MPF y dispuso medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses para todos los acusados.

La maniobra investigada por el MPF

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el equipo del fiscal Salas durante la audiencia, los efectivos (quienes ostentan distintos cargos y jerarquías dentro de la institución) operaban de manera coordinada en diferentes sectores de la ciudad.

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Según las evidencias recolectadas en la pesquisa encabezada por el MPF, junto al auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez, los uniformados interceptaban y detenían a ciudadanos en la vía pública sin contar con orden judicial ni justificación legal alguna, valiéndose en muchos casos de supuestos controles de rutina como excusa. Una vez concretadas las aprehensiones, mantenían a las víctimas privadas de su libertad de forma arbitraria.

En paralelo, para dar apariencia de legalidad a estos procedimientos irregulares, otros integrantes del grupo se encargaban de confeccionar actas policiales apócrifas. La investigación del MPF determinó que en dichos documentos oficiales se volcaban datos erróneos, se incorporaban testigos falsos que nunca habían presenciado los hechos y se llegaban a falsificar firmas para sustentar las detenciones.

Calificación legal y medidas cautelares

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Con los elementos probatorios reunidos hasta el momento, la Unidad Fiscal formalizó la acusación contra los cinco policías por los delitos de privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.

A requerimiento del fiscal, y con el objetivo de asegurar la sujeción de los imputados al proceso y evitar cualquier tipo de entorpecimiento probatorio, el juzgado resolvió imponerles reglas de conducta y medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses. Entre las disposiciones solicitadas por el MPF se incluyen la fijación obligatoria de domicilio, la prohibición de acercamiento o contacto con las víctimas y testigos de la causa, la prohibición de obstaculizar la investigación y el deber de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Con esta resolución, la causa impulsada por el MPF avanza en el Centro Judicial Concepción mientras continúan las diligencias investigativas para determinar si existen más damnificados por este accionar irregular.