El prolongado silencio de Emilia Mernes en medio del conflicto con Tini Stoessel y María Becerra llegó a su fin. La artista eligió la red social Instagram para publicar un mensaje completo, con el propósito de desmentir rumores y expedirse sobre la ola de especulaciones que afectó su vínculo con sus colegas.
Luego de una semana marcada por acusaciones y ataques en redes sociales, Emilia Mernes difundió un mensaje público para aclarar su postura. En ese texto, negó haber cometido alguna falta y pidió detener la violencia digital dirigida tanto a ella como a otras mujeres, mientras respondía a las versiones que la vinculaban con un futbolista casado y a la notable disminución de seguidores en su cuenta de Instagram.
Qué pasó entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra
En los últimos días, Emilia se vio envuelta en una disputa mediática con Tini Stoessel y María Becerra. Según trascendidos, habrían existido intentos de boicot en shows y tensiones con equipos de trabajo.
El “unfollow” masivo en redes sociales entre las artistas se interpretó como una señal de distanciamiento, generando repercusiones en fanáticos y medios.
Más allá de los supuestos “malos comportamientos” de Emilia con sus compañeras, el episodio refleja la competitividad y los desafíos del círculo pop argentino, donde las relaciones personales y profesionales se mezclan con la exposición mediática.