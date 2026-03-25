Emilia Mernes rompió el silencio en medio del escándalo La artista utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista sobre la disputa mediática con un mensaje luego de varios días de silencio

El prolongado silencio de Emilia Mernes en medio del conflicto con Tini Stoessel y María Becerra llegó a su fin. La artista eligió la red social Instagram para publicar un mensaje completo, con el propósito de desmentir rumores y expedirse sobre la ola de especulaciones que afectó su vínculo con sus colegas.

Luego de una semana marcada por acusaciones y ataques en redes sociales, Emilia Mernes difundió un mensaje público para aclarar su postura. En ese texto, negó haber cometido alguna falta y pidió detener la violencia digital dirigida tanto a ella como a otras mujeres, mientras respondía a las versiones que la vinculaban con un futbolista casado y a la notable disminución de seguidores en su cuenta de Instagram.

Qué pasó entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra

En los últimos días, Emilia se vio envuelta en una disputa mediática con Tini Stoessel y María Becerra. Según trascendidos, habrían existido intentos de boicot en shows y tensiones con equipos de trabajo.

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El “unfollow” masivo en redes sociales entre las artistas se interpretó como una señal de distanciamiento, generando repercusiones en fanáticos y medios.

Más allá de los supuestos “malos comportamientos” de Emilia con sus compañeras, el episodio refleja la competitividad y los desafíos del círculo pop argentino, donde las relaciones personales y profesionales se mezclan con la exposición mediática.