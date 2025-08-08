Fin de semana en Tucumán: ferias, música, teatro y naturaleza para todos los gustos Este fin de semana, Tucumán se transforma en un gran escenario cultural y turístico. Desde caminatas por paisajes naturales hasta espectáculos musicales, ferias gastronómicas y actividades para las infancias, la provincia ofrece un menú completo para disfrutar.

Viernes 8 de agosto

Recorridos culturales: circuito a pie por el centro histórico de San Miguel de Tucumán (salida desde Congreso y Crisóstomo) y visitas guiadas a las Ruinas de San José en Lules.

Museos abiertos: Los Menhires (El Mollar), El Cadillal, Nasif Estéfano (Concepción) y Casa Padilla (capital).

Espectáculos y experiencias nocturnas: bus turístico nocturno (salida Laprida 50), mapping en la Gruta de Lourdes (San Pedro de Colalao) y show “Cristo Resplandeciente” en San Javier.

Agenda cultural: Lucho Hoyos en Monteros, teatro (“Marat-Sade” en el Orestes Caviglia), Ángela Leiva en el Teatro Mercedes Sosa, peñas en El Portal y El Cardón.

Gastronomía y competencias: Concurso del Sánguche de Milanesa en Aguilares.

Sábado 9 de agosto

Aire libre: caminata a El Morro (Tafí Viejo), city tour en Yerba Buena y trekking en El Caracol (Monteros).

Ferias y paseos: artesanos en Tafí del Valle, Lagoferiantes en El Cadillal, feria y yapa en Simoca, Parque Avellaneda y Parque El Provincial (San Miguel).

Actividades para las infancias: fiestas y juegos en San Pablo y Villa Nougués, Las Talitas y Monteros.

Cultura y tradiciones: clases de folclore en Plaza Temática (capital), historia de Raco en el Museo Provincial, shows de mapping y luces en Casa Histórica y Cristo Bendicente.

Noche de espectáculos: teatro (“El Brote” en el San Martín, “Marat-Sade” en el Orestes Caviglia), stand up con Connie Ballarini (Mercedes Sosa) y peñas folclóricas.

Domingo 10 de agosto

Turismo y deporte: tour religioso desde Tafí Viejo, campeonato de karting en Graneros, triatlón y duatlón en Monteros, doma y folclore en El Cadillal.

Ferias en toda la provincia: Tafí del Valle, El Cadillal, Aguilares, Bella Vista, Famaillá, La Cocha, Lules, Concepción, Las Talitas y Tafí Viejo.

Espectáculos familiares: títeres “Galletas Belgranianas” en Casa Belgraniana, mapping en San Pedro de Colalao y Cristo Resplandeciente en San Javier.

Gastronomía: Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda, Parque El Provincial y Av. Alem (Tafí Viejo), además del concurso del sánguche de milanesa en Famaillá.

Cierre cultural: teatro “Hola, ¿está Pablo?” en el Mercedes Sosa, shows en Casa Histórica y proyección 4D “Los decididos de la patria” en Parque 9 de Julio.

Con propuestas para todas las edades y en múltiples localidades, este fin de semana Tucumán invita a vivir experiencias únicas, conectar con la cultura y disfrutar de cada rincón de la provincia.