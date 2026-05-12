Jaldo destacó el rol de la educación pública y pidió garantizar su financiamiento El Gobernador se refirió a la marcha federal universitaria y sostuvo que el Estado nacional debe asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema educativo público en todos sus niveles.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la cuarta marcha federal universitaria convocada a nivel nacional en reclamo por los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno Central y destacó la importancia de la educación pública en todos sus niveles.

En ese marco, el Primer Mandatario sostuvo que “estamos en democracia y nadie duda el rol que tiene la educación pública hoy” y remarcó que el sistema educativo comprendió desde el nivel inicial hasta las universidades públicas.

“Cuando yo digo la educación pública, no solo las universidades, yo digo desde el nivel inicial, donde nuestros hijos, nuestros nietos dan los primeros pasos. Hoy tenemos nivel inicial que pertenecen al estado público, a la provincia de Tucumán. Luego tenemos un nivel primario, que también es público. Tenemos un nivel secundario, que también es público, y tenemos las universidades”, expresó.

Asimismo, Jaldo afirmó que “la educación pública es indispensable en la República Argentina, y con más razón en Tucumán” y consideró que debe sostenerse como una política de Estado.

MIRA TAMBIÉN

“Yo lo que creo que hay que tomarla como una verdadera política de estado, y hay que tratar que realmente nuestros niños, nuestros jóvenes, puedan llegar a cursar el inicial, pero también llegar a tener un título universitario”, señaló.

El Gobernador también reconoció el rol de las instituciones privadas en el sistema educativo provincial y destacó el esfuerzo que realizaron tanto los establecimientos escolares como las universidades privadas.

“A ver, también tenemos la educación privada que está haciendo un gran esfuerzo. No podemos desmerecer el esfuerzo que están haciendo los colegios privados en esta situación, y también las universidades privadas que tiene Tucumán”, indicó.

MIRA TAMBIÉN

En esa línea, Jaldo sostuvo que el acceso a la educación privada no alcanzó a todos los sectores sociales y remarcó la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento de la educación pública.

“Ahora, digamos la verdad, no todo papá o mamá tiene para pagar una cuota en el colegio privado, no muchos jóvenes tienen plata para pagar una cuota en una universidad privada. Por eso, yo lo que creo que acá tenemos que coordinar el funcionamiento de lo público, sostenerlo, financiarlo, y eso que nadie dude que es responsabilidad del Gobierno nacional”, manifestó.

Por último, el Gobernador reafirmó la necesidad de garantizar recursos para el sistema educativo público en todos sus niveles.

MIRA TAMBIÉN

“Concretamente, a la educación pública hay que darle el financiamiento que realmente necesita para que nuestros niños, nuestros jóvenes, puedan llegar desde nivel inicial a tener un título universitario en las universidades públicas”, concluyó.