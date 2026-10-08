La Policía de Tucumán realizará controles en las inmediaciones de los festivales y recitales La restricción rige en Trancas, Monteros, Aguilares y en el show de Los Fundamentalistas en el Hipódromo.

La Policía de Tucumán confirmó la prohibición estricta de realizar “previas” y consumir bebidas alcohólicas en las inmediaciones de los predios donde se desarrollarán los principales festivales y recitales masivos durante este fin de semana largo. La medida, dispuesta por la Jefatura a través del Comando Superior Institucional, apunta a prevenir desmanes, siniestros viales y disturbios en los accesos a los eventos de mayor concurrencia en la provincia.

La restricción abarcará a las cuatro grandes convocatorias programadas: la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Trancas, el festival Monteros de la Patria Fortaleza del Folklore, la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar en Aguilares y el esperado show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán.

Despliegue de controles viales, alcoholemia y patrullajes

El dispositivo de seguridad contemplará cortes perimetrales, requisas y puestos fijos de interceptación vehicular en las rutas provinciales y nacionales que conectan con los centros de reunión.

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Según detalló el comunicado oficial del Comando Superior Institucional:

“La Policía de Tucumán desplegará sus recursos en puntos estratégicos, accesos y zonas de concentración, con patrullajes preventivos, controles viales y de alcoholemia, verificación de documentación, controles de motocicletas y vehículos, identificación preventiva y vigilancia permanente”.

Bajo el lema institucional “Fiesta sí. Delito no”, la fuerza advirtió que regirá una política de tolerancia cero: no se admitirán conductas que alteren el orden público, hechos de vandalismo, agresiones físicas ni situaciones que vulneren la seguridad integral de los asistentes o vecinos de las zonas aledañas.

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Fuente Los Primeros